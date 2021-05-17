Из списка звезд, приглашенных на "Славянский базар", исчезла еще одна украинская певица – Ирина Билык. Она должна была развлекать публику на открытии гала-концерта, однако на днях имя артистки убрали с афиши фестиваля. Свое решение артистка комментировать не стала.

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Отказаться от участия в "Славянском базаре" – достаточно неожиданный шаг со стороны 51-летней Ирины Билык. Дело в том, что еще в январе этого года она выступала перед Александром Лукашенко. Вместе с победительницей "Х-фактора" Елиной Иващенко и звездами российской эстрады заслуженная артистка Украины появилась на грандиозном приеме в Минске.

Похоже, после того, как сеть взорвалась негодованием, а Сергей Стерненко требовал пересмотреть ее государственные награды, Ирина Билык была вынуждена изменить отношение к диктатору. К слову, артистка участвовала в "Славянском базаре 2020".

Кто из украинских звезд отказался ехать на "Славянский базар"