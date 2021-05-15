После того, как новости об участии Тины Кароль в "Славянском базаре" в Беларуси разнеслись по сети, представители певицы дали комментарий журналистам и пролили свет на ситуацию.

Важно Тина Кароль выступит на "Славянском базаре" в Беларуси

"Вопрос об участии Тины Кароль в "Славянском базаре" 2021 был поставлен каналом ОНТ в интервью по Zoom с прерывистой связью. Отвечая на вопросы, певица имела в виду, что собирается в будущем приехать в Беларусь со своими сольными концертами", – пояснили представители Тины Кароль.

Участие певицы в фестивале "Славянский базар 2021" не запланировано,

– говорится в источнике.

Отметим, заявление Тины Кароль звучало достаточно правдоподобно, ведь в июле 2020-го она была одной из многих украинских артистов, которые несмотря на пандемию коронавируса приехали на "Славянский базар" в город Витебск. В прошлом году масштабный музыкальный фестиваль состоялся без соблюдения карантинных ограничений – сотни зрителей не надевали маски и не соблюдали социальную дистанцию.