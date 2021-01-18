Украинские певицы Ирина Билык и Элина Иващенко выступили на новогоднем приеме самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Мероприятие состоялось 16 января с участием звезд российской эстрады.

По случаю Старого Нового года Александр Лукашенко устроил грандиозный прием во Дворце независимости в Минске. Новогоднее мероприятие состоялось вечером 16 января в стиле "Вечеров на хуторе близ Диканьки". Среди приглашенных гостей были российские и украинские знаменитости. Среди них Ирина Билык и победительница "Х-фактора" Элина Иващенко, сообщает белорусское издание Reformation.

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Ирина Билык и Элина Иващенко выступили в Минске

На сцене Ирина Билык и Элина Иващенко выступили вместе с российскими артистами Стасом Михайловым, Валерием Сюткиным, Зарой и экс-участником белорусской группы "Песняры" Валерием Скорожонком.

Стоит отметить, что певцы сначала показали фото и видео с приема у самопровозглашенного президента Беларуси, а впоследствии удалили их из личных профилей в сети. Добавим, что на мероприятии Александр Лукашенко вручил ордена, медали и благодарности государственным деятелям, артистам и сотрудникам СМИ.

"Украинские певцы также выступили на новогоднем приеме у Лукашенко: Элина Иващенко и народная артистка Украины Ирина Билык", – говорится в сообщении Фонда культурной солидарности Беларуси в фейсбуке.

Реакция сети на выступление Ирины Билык в Минске

На выступление Ирины Билык в Минске отреагировал украинский общественный деятель Сергей Стерненко. На личной странице в фейсбуке он отметил, что Владимиру Зеленскому следует пересмотреть целесообразность вручения ордена княгини Ольги и других наград артистке.

"Народная и заслуженная артистка Украины Ирина Билык, которую Зеленский недавно наградил орденом княгини Ольги, и которая гастролировала в оккупированном Крыму, и которую Офис президента поздравлял на своей странице с днем ​​рождения, выступала в Беларуси для диктатора и изверга Александра Лукашенко. Думаю, теперь Зеленский может дать ей и Героя Украины", – написал Сергей Стерненко.

Пользователи поддержали возмущение Сергея Стерненко в комментариях:

Что ни день, то позор;

Деньги не пахнут;

На пластические операции денег не хватает;

Она такая народная, как Потап заслуженный;

За последовательность Билык можно и похвалить. Я бы больше удивился если бы она отказалась от такого предложения.

Напомним, 19-летняя победительница "Х-фактора", "Голос. Дети" и "Черноморских игор 2018" Элина Иващенко представила Украину на международном конкурсе "Славянский базар", который состоялся в июле 2020 в Витебске. Певица исполняла знаменитую украинскую песню "Ой, у вишневому саду" и получила премию фестиваля – 15 тысяч долларов.