Зі списку зірок, запрошених на "Слов'янський базар", зникла ще одна українська співачка – Ірини Білик. Вона мала б розважати публіку на відкритті гала-концерту, однак днями ім'я артистки прибрали з афіші фестивалю. Своє рішення артистка коментувати не стала.

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Відмовитися від участі в "Слов'янському базарі" – досить несподіваний крок з боку 51-річної Ірини Білик. Річ у тому, що ще в січні цього року вона виступала перед Олександром Лукашенком. Разом з переможницею "Х-фактору" Еліною Іващенко та зірками російської естради заслужена артистка України з'явилася на грандіозному прийомі в Мінську.

Схоже, після того, як мережа вибухнула обуренням, а Сергій Стерненко вимагав переглянути її державні відзнаки, Ірина Білик була змушена змінити ставлення до диктатора. До слова, артистка брала участь в "Слов'янському базарі 2020".

Хто з українських зірок відмовився їхати на "Слов'янський базар"