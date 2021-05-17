Зі списку зірок, запрошених на "Слов'янський базар", зникла ще одна українська співачка – Ірини Білик. Вона мала б розважати публіку на відкритті гала-концерту, однак днями ім'я артистки прибрали з афіші фестивалю. Своє рішення артистка коментувати не стала. 

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Відмовитися від участі в "Слов'янському базарі" – досить несподіваний крок з боку 51-річної Ірини Білик. Річ у тому, що ще в січні цього року вона виступала перед Олександром Лукашенком. Разом з переможницею "Х-фактору" Еліною Іващенко та зірками російської естради заслужена артистка України з'явилася на грандіозному прийомі в Мінську.

Схоже, після того, як мережа вибухнула обуренням, а Сергій Стерненко вимагав переглянути її державні відзнаки, Ірина Білик була змушена змінити ставлення до диктатора. До слова, артистка брала участь в "Слов'янському базарі 2020"

Хто з українських зірок відмовився їхати на "Слов'янський базар"

  • Тимур Мірошниченко, якого хотіли зробити ведучим музичного фестивалю від України.
  • Шоумен Андрій Доманський, який мав би замінити Мірошниченка.
  • Тіна Кароль, яка через уривчастий зв'язок Zoom ледь не втрапила в скандал.
  • Улюбленець жінок Олег Винник.
  • Еліна Іващенко, яка минулого року виборола перемогу та спеціальну премію Олександра Лукашенка на конкурсі молодих виконавців "Вітебськ-2020". 