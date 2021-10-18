Впервые после родов: принцесса Беатрис вышла в свет с мужем – фото

Месяц назад, 18 сентября, принцесса Беатрис родила дочь Сиенну Элизабет. Внучка Ее Величества не сидела долго в декрете и на днях впервые после родов вышла в свет. Вместе с мужем Эдоардо Мапелли Моцци она посетила ярмарку искусств.

Международная выставка современного искусства Frieze Art Fair состоялась в Лондоне, в Риджентс-парк. Особое внимание общественности к ярмарке привлекло появление королевской четы – принцессы Беатрис и итальянского аристократа Эдоардо Мапелли Моцци. Это их первое появление в статусе родителей Сиенны Элизабет.

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Образ принцессы Беатрис

Для первого после родов выхода в свет внучка королевы Елизаветы II выбрала брендовые вещи. На новоиспеченной мамочке классическое пальто верблюжьего цвета от люксовой британской марки Burberry. Она не стала застегивать двубортный тренч, легко стянув его широким поясом.

Очевидно, принцесса Беатрис была в платье, под которое подобрала черные замшевые сапоги с пряжками. Из аксессуаров на ней лишь светлый клатч с принтом. Его королевская персона отыскала в коллекции премиального бренда Chanel. Однако наибольший восторг публики вызывал не ее дорогая одежда, а свежий и сияющий вид. Похоже, материнство пошло на пользу Беатрис, она будто расцвела.

, Chanel – не единственный любимый бренд принцессы Беатрис. За считанные недели до родов ее подловили в центре Лондона с сумкой Gucci. Стоимость такого аксессуара составляет от 1 200 евро – более 37 тысяч гривен.



Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли Моцци / Фото Getty Images

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