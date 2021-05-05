Несмотря на то, что кастинг для претендентов на сердце второй "Холостячки" Златы Огневич только стартовал, главная героиня уже определилась, какой будет ее свадьба. Она не хочет тратить все сбережения на грандиозную церемонию со многими незнакомыми ей и мужу гостями.

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Артистка рассчитывает на скромное празднование в кругу близких. Она мечтает о свадьбе на берегу океана – в Италии или Индонезии, а вместо пышного платья хочет одеть кимоно.

Я предпочту сумасшедшую вечеринку, на которой будут близки и друзья. Вместо платья принцессы надену кимоно ручной работы и буду веселиться до самого рассвета,

– заявила Злата Огневич.

Хотя еще в январе этого года звезда признавалась, что она не семейный человек и не готова уходить из шоу-биза ради детей, сейчас ее взгляды кардинально изменились. Теперь артистка уверена, что сумеет совместить роли певицы, жены и мамы.

"Раньше я была другого мнения о семье, сейчас уверена – любимую профессию можно совмещать с семьей. Наоборот, это только придает силы и новых возможностей", – объявила Злата Огневич.

Напомним, еще до раскрытия главной героини второго сезона "Холостячки" Злата Огневич намекала на свое участие в шоу. Она делилась, что устроила кастинг женихов и выбирает среди мужчин того, с кем захочет пойти на серьезное свидание.

Кроме того, певица громогласно заявляла, что готова к новым серьезным отношениям. В начале апреля Злата Огневич презентовала саундтрек своейбудущей свадьбы "Я твоя єдина", надеясь, что история новой песни воплотится в реальность.