Попри те, що кастинг для претендентів на серце другої "Холостячки" Злати Огнєвіч лише стартував, головна героїня вже визначилася, яким буде її весілля. Вона не хоче витрачати всі заощадження на грандіозну церемонію з багатьма незнайомими їй і чоловіку гостями.

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Артистка розраховує на скромне святкування в колі найближчих. Вона мріє про весілля на березі океану – в Італії чи Індонезії, а замість пишної сукні хоче одягнути кімоно.

Я віддам перевагу божевільній вечірці, на якій будуть близькі і друзі. Замість сукні принцеси одягну кімоно ручної роботи і буду веселитися до самого світанку,

– заявила Злата Огнєвіч.

Хоч ще в січні цього року зірка зізнавалася, що вона не сімейна людина та не готова йти з шоу-бізу заради дітей, зараз її погляди кардинально змінилися. Тепер артистка переконана, що зуміє поєднувати ролі співачки, дружини та мами.

"Раніше я була іншої думки про сім'ю, зараз впевнена – улюблену професію можна поєднувати з сім'єю. Навпаки, це тільки додає сили та нових можливостей", – оголосила Злата Огнєвіч.

Нагадаємо, ще до розкриття головної героїні другого сезону "Холостячки" Злата Огнєвіч натякала на свою участь в шоу. Вона ділилася, що влаштувала кастинг наречених і обирає серед чоловіків того, з ким захоче піти на серйозне побачення.

Крім того, співачка гучно заявляла, що готова до нових серйозних стосунків. На початку квітня Злата Огнєвіч презентувала саундтрек свого майбутнього весілля "Я твоя єдина", сподіваючись, що історія нової пісні втілиться в реальність.