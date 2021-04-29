Злата Огневич продолжает покорять сердца поклонников. Она чуть ли не ежедневно ошеломляет красивыми фотографиями и показывает поклонницам варианты красивых образов.

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Нежный look Златы Огневич

Для новой фотосессии артистка выбрала нежный наряд. Она позировала на камеру в белом платье из легкой ткани, поверх которого надела пиджак бежевого цвета с элегантным вырезом в зоне декольте. Талию Злата подчеркнула тонким темно-зеленым ремешком, а также дополнила образ шляпой такого же цвета.

Такой наряд Огневич соединила с бежевыми ботинками на каблуке. Волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках и нюдовой помадой на губах. Среди аксессуаров образ Златы довершили лаконичные длинные серьги и подвеска.



Романтический образ Златы Огневич / Фото из инстаграма Златы Огневич

Особой атмосферы фотосессии добавил конь, возле которого исполнительница позировала на одном из фото.

Вечер тихо догорает... Меня вдохновляет эта весна, волны авантюризма разливаются в воздухе! А что вас вдохновляет?

– написала в публикации Злата.



Романтический образ Златы Огневич / Фото из инстаграма Златы Огневич

В комментариях подписчики певицы засыпают ее комплиментами. Подобные сообщения и стильные фотосессии нравятся аудитории фолловеров Огневич.