Вместо Маши Ефросининой: Руслана займет судейское кресло на "У Украины есть талант"

Осенью на экраны выйдет юбилейный сезон шоу "У Украины есть талант", который снимают к 30-летию независимости. Каждую неделю за судейским столом будут появляться приглашенные члены жюри. Так, Машу Ефросинину заменит победительница Евровидения-2004 Руслана.

48-летняя певица Руслана присоединится к съемкам телекастингов проекта "У Украины есть талант". Она в предвкушении открытия уникальных талантов нашей страны. Звезда настроена получить заряд вдохновения от конкурсантов.

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"Хочется, чтобы мечты людей осуществились, и вся страна увидела, какая талантливая наша нация. Я сама знаю, какой большой труд стоит за каждым талантом, и насколько важна поддержка близких людей", – поделилась Руслана.

Судьи юбилейного сезона шоу "У Украины есть талант"

В основной судейский состав проекта вошли трое знаменитостей – шоумен и общественный деятель Сергей Притула, участница "Холостячки" Ксения Мишина и победитель "Танцев со звездами" Евгений Кот.

Первой приглашенной судьей на "У Украины есть талант" стала олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая ради съемок вернулась на родину из США.

Вслед за спортсменкой судейское кресло заняла телеведущая и почетный Посол фонда ООН Маша Ефросинина. Она считает, что "У Украины есть талант" – площадка для объединения и самовыражения людей.

, в каждом эфире в состав звездного жюри "У Украины есть талант" будет привлекаться четвертый судья. На эту роль будут выбирать легенд, олимпийских чемпионов и знаменитостей, которые прославили Родину на международном уровне.