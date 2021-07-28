После трех лет перерыва легендарное шоу "У Украины есть талант" возвращается, чтобы поражать зрителей талантливыми участниками и яркой атмосферой. К 30-летию Независимости Украины, организаторы проекта решили сделать особый подарок для страны – юбилейный, 10 сезон шоу.

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Кто будет вести бэкстейдж "У Украины есть талант" 2021

Шоу "У Украины есть талант" чрезвычайно популярно, и для ролей ведущих руководители программы привлекают только самых харизматичных звезд. В 10 сезоне ведущей бэкстейджа выбрали креативную украинскую певицу, автора знаменитых хитов – Jerry Heil.



Jerry Heil ведущая бэкстейджа "У Украины есть талант 2021" / Фото СТБ

"Я сама – целевая аудитория и фанатка "У Украины есть талант"! Я пересмотрела много сезонов и всегда восхищалась теми скилами и талантами, которые демонстрировали участники шоу. Мне так приятно, что в этом обновленном сезоне "У Украины есть талант" я стала его частью. И как ведущая бэкстейджа имею возможность первой общаться с участниками и рассказывать зрителям невероятные истории. Я понимаю, что они сейчас чувствуют и почему они здесь – каждый хочет на всю страну показать себя настоящим, показать свой особый талант. Это как раз о моем пути, и поэтому мне легко будет разглядеть подобные истории в других. Я уверена, этой осенью мы увидим уникальных людей, которые покажут, на что способна наша украинская нация и как сильно она умеет мечтать", – поделилась певица.

Организаторы "У Украины есть талант" ввели еженедельное цифровое бэкстейдж-шоу, где Jerry Heil будет приоткрывать зрителям "внутреннюю кухню" проекта. Фаны смогут увидеть воочию, как проходят кастинги, и как участники готовятся к своим выступлениям.

Что известно о Jerry Heil?

Настоящее имя украинской исполнительницы Jerry Heil – Яна Шемаева. Девушка приобрела популярность благодаря собственному видеоблогу и перепевам песен известных украинских и мировых музыкантов. Jerry Heil получила славу и миллионные просмотры на Youtube в 2019 году, когда выпустила хит "Охрана, отмєна".

В 2020 году Jerry даже принимала участие в Национальном отборе на песенный конкурс Евровидение и прошла в финал, где получила 6-е место от судей. За свою карьеру исполнительница получила награды YUNA, выпустила альбомы #Я_ЯНА, #Особисте и мини-альбом "Де мій дім".