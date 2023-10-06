Так, лидер страны признался, скучает ли по любимой и детям. Кроме того, он рассказал, как часто ему удается встречаться с первой леди.

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Владимир Зеленский рассказал, как часто видится с женой

Президент Украины объяснил, что из-за войны и безопасности встречается с любимой крайне редко. Однако он отметил, что время, проведенное вместе, сейчас очень важно для него и сильно вдохновляет.

Мы с Еленой видимся редко, к сожалению. Из-за войны и из-за безопасности. Это очень важное время для меня, которое поддерживает и мотивирует. Я скучаю по своей семье. За Еленой, за детьми. И скажу вам откровенно иногда хочется просто посидеть (вместе – 24 Канал), обнять,

– рассказал президент.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что сейчас так живет много семей в Украине, которых разлучила война.

Президент подчеркнул: "Мы все боремся за свое существование, за существование наших семей и за существование будущих наших детей. Поэтому мы победим, потому что правда на нашей стороне".

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