Так, лидер страны признался, скучает ли по любимой и детям. Кроме того, он рассказал, как часто ему удается встречаться с первой леди.
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Владимир Зеленский рассказал, как часто видится с женой
Президент Украины объяснил, что из-за войны и безопасности встречается с любимой крайне редко. Однако он отметил, что время, проведенное вместе, сейчас очень важно для него и сильно вдохновляет.
Мы с Еленой видимся редко, к сожалению. Из-за войны и из-за безопасности. Это очень важное время для меня, которое поддерживает и мотивирует. Я скучаю по своей семье. За Еленой, за детьми. И скажу вам откровенно иногда хочется просто посидеть (вместе – 24 Канал), обнять,
– рассказал президент.
В то же время Владимир Зеленский отметил, что сейчас так живет много семей в Украине, которых разлучила война.
Президент подчеркнул: "Мы все боремся за свое существование, за существование наших семей и за существование будущих наших детей. Поэтому мы победим, потому что правда на нашей стороне".
Отношения Владимира и Елены Зеленских во время войны: что известно
- Первая леди рассказывала, что супруги сейчас не живут вместе. Они видятся, но очень редко. Кроме того, она отметила, что их сын Кирилл скучает по отцу и времени, проведенному с ним. В то же время, их дочь хотела бы планировать будущее и путешествовать, однако не может себе сейчас этого позволить.
- В недавнем интервью Владимир Зеленский признался, что его жена и дети играют немаловажную роль в сохранении его психического состояния. Именно они не дают ему впадать в депрессию сегодня. Кроме того, президент гордится своими сознательными детьми и сильнейшей женой.
- Жена президента Украины поделилась, что они с мужем разговаривают на разные темы. В то же время, она никогда не дает ему "политические советы": "Я его жена, а не его политический советник. И такие вещи, честно говоря, стараемся в семье не обсуждать. То есть мы можем поговорить на любые темы, но советов он у меня не спрашивает. А даже если я их и дам, не уверена, что он их использует. Огромная пропасть между моей экспертностью и его". В то же время, первая леди заметила, что может давать любимому "человеческие советы" как жена, но сейчас на них просто нет времени.