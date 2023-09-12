Журналистка Ялда Хаким задала вопрос Елене Зеленской относительно ее влияния на мужчину. Первая леди призналась, что считает неэтичным давать советы президенту.

К теме Зеленский признался, не впадает ли в депрессию из-за войны: как его спасают жена и дети

Дает Зеленский советы мужчине

Елена Зеленская рассказала, что может общаться с мужчиной на разные темы. Но давать советы не будет – и сам президент их не просит.

Я его жена, а не его советник. И такие вещи, честно говоря, стараемся в семье не обсуждать. То есть мы можем поговорить по любым темам, но советов он у меня не спрашивает. А даже если я их и дам, не уверена, что он их использует. Огромная пропасть между моей экспертностью и его,

– поделилась первая леди.

Зеленская все же заметила, что может давать "человеческие" советы Владимиру как жена. Но на них сейчас просто нет времени.

"Человеческие советы – конечно, как жена мужу, если он спрашивает, я охотно предоставляю. Но думаю, что он в них не очень нуждается сейчас, потому что он живет войной, борьбой. Я не могу ему ничего посоветовать относительно поставки военной техники, это понятно. А чем ему еще помочь?" – отметила Елена.

Елена Зеленская о советах мужчине: видео

Отношения первой леди с мужем