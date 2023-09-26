Елена Зеленская ответила, что не знает, будет ли Владимир баллотироваться на второй срок президентства. Для первой леди это сложный вопрос.

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Первая леди о втором сроке Зеленского

Елена Зеленская призналась, что "не до конца" поддерживала мужа, когда он баллотировался впервые. Но если он сделает это снова – будет не так страшно.

Ну, знаете ли, это был очень сложный вопрос для меня. Знаете, даже когда он баллотировался впервые, я не до конца это поддерживала... Но если он будет баллотироваться снова, если он будет баллотироваться второй раз, если он решит, что это нужно, у нас есть определенный опыт, мы там были. Уже не так страшно, как было впервые,

– ответила первая леди.

Супруга президента добавила, что его решение зависит от других факторов – желаний украинского общества и возможности провести честные выборы.

"Это также будет зависеть от того, будет ли он нужен нашему обществу как президент, если он почувствует, что украинское общество больше не будет желать его в должности, он, вероятно, не будет баллотироваться. Но я поддержу его, какое бы решение он ни принял", – подчеркнула Елена.

Что об этом говорил сам президент

По закону в Украине не могут пройти выборы во время военного положения. И отвечая на вопрос о втором сроке, Владимир Зеленский неоднозначно сказал: "я никогда в своей жизни не брошу свое государство"

В то же время лидер страны обращает внимание на те факторы, которые подвергают сомнению возможность выборов в ближайшее время. Об этом президент упоминал и раньше, и на недавнем встречи с Джастином Трюдо.