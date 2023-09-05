На днях Елена Зеленская откровенно рассказала о влиянии большой войны на отношения с мужем. К тому же она поделилась, как широкомасштабное вторжение отразилось на их детях.

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Елена Зеленская раскрыла подробности личной жизни

Как оказалось, супруги не живут вместе. Иногда им удается встречаться, но это бывает очень редко.

Мы не живем вместе с мужем, семья разделена. У нас есть возможность видеться всем вместе не так часто, как, конечно, мы хотели бы,

– рассказала первая леди.

Она отметила, что их сыну Кириллу не хватает времени, проведенного с папой. В то же время, их дочка тоже не может позволить себе все то, что и другие дети в ее возрасте.

"Сыну не хватает отца. Мне больно на это смотреть, потому что мои дети ничего не планируют. Моей дочери 19. В таком возрасте молодежь мечтает о путешествиях, новых ощущениях, эмоциях. У нее нет такой возможности. То есть ограничения во времени, в том, что ты можешь себе позволить, они существуют, и мы как-то пытаемся с этим жить. Но мы держимся. У нас есть силы - и эмоциональные, и физические. И я уверена, что мы выдержим все", — добавила Елена Зеленская.

Жена президента подчеркнула: "Это, возможно, эгоистично, но мне нужен мужчина, а не историческая фигура рядом".



Семья Зеленских / Фото с инстаграмма президента Украины

Отношения Елены и Владимира Зеленских: коротко

Они оба родом из Кривого Рога и учились в параллельных классах. В гимназии не очень дружили, однако со временем благодаря общему знакомому у них завязались отношения.

Елена и Владимир стали не только влюбленными, но и коллегами – Зеленская писала тексты для выступлений команды любимого еще со времен КВН. Потом стала одним из авторов "Квартала 95". На сцене бывала очень редко, но при необходимости все-таки выходила.

6 сентября 2003 года пара сыграла свадьбу, а уже в следующем году Елена родила любимую дочь Александру. В 2013 году в их семье родился сын Кирилл.

Первая леди рассекретила, что Александра учится в одном из украинских вузов на юридической специальности. А Кирилл – школьник. Ранее мама рассказывала, что мальчик в связи с войной в Украине заинтересовался видами оружия и другими военными деталями.

Более подробную историю любви первой леди и президента Украины читайте в материале 24 Канала.