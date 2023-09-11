Президент Зеленский в новом интервью рассказал, что помогает ему держаться во время войны. Он возразил журналисту, который спросил лидера страны о том, не впадает ли Владимир Зеленский в депрессию.
К слову Это не то, что делают сильные американцы, – Зеленский объяснил, почему бы Трамп не поддержал Путина
Как держится Зеленский
Президент отметил, что не страдает депрессией. Однако не мог не вспомнить о том, что действительно заметил за собой изменения.
Нет, я в порядке. Я могу с этим жить. Я смотрю, как я уже говорил, в зеркало, и вижу другого человека, старшего. Возможно, мудрее,
– поделился Зеленский.
Владимир Зеленский признался, что счастлив иногда видеть своих детей, живущих в Украине. По мнению президента, это поколение будет развивать государство.
"И хотя у меня нет много времени, но иногда я смотрю на своих детей. Они в Украине, они очень сознательные украинцы, и я счастлив, что они здесь. Это поколение сделает Украину великой, потому что они очень сильны в своих позициях, в своих ценностях. И они очень свободны. И я очень счастлив", – высказался лидер государства.
Зеленский не смог не вспомнить свою жену. Он сделал комплимент Елене.
Моя жена. Я счастлив, что она у меня есть. Она красивая. Она такая сильная. С каждым днем она сильнее, милее и младше. У нее много энергии,
– считает президент.
Елена и Владимир Зеленские / Фото из инстаграма Елены Зеленской
Супруги Зеленские не живут вместе
- Елена Зеленская недавно рассказывала о том, что супруги не живут вместе. Они видятся, но встречи происходят очень редко.
- Зеленская добавила, что ее дети тоже скучают по отцу – сыну не хватает папы, а дочь хотела бы планировать будущее и бывать в путешествиях.
- "Это, возможно, эгоистично, но мне нужен мужчина, а не историческая фигура рядом", – призналась первая леди.