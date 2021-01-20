Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина во второй разодшутила над отдыхом украинских звезд на Мальдивах. На этот раз она повторила фото Монатика, где он стоял на голове на песке.

Маша Ефросинина передразнила Монатика

Украинская телеведущая Маша Ефросинина является одной из немногих звезд, оставшихся после зимних праздников в Украине. Недавно она пошутила по поводу видео Насти Каменских, показав утро певицы на Мальдивах, но в украинских реалиях. На личном инстаграм-странице она опубликовала новое забавное видео, где поерничала на этот раз касательно отдыха мультиартиста Монатика.

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Известный украинский мультиартист Монатик около двух недель находится на солнечных Мальдивах с женой и детьми. Он часто делится с поклонниками разнообразными фото и видео с активного отдыха. Ранее Дмитрий Монатик показал кадры с его утренней зарядки, где он стоит на голове на песке.

Для просмотра фото листайте вправо:

Маша Ефросинина решила повторить стойку артиста. Она обнародовала видео, в котором сначала демонстрирует фото Монатика, а потом свои в такой же позе. Впрочем, телеведущая заменила берег океана и песок на зимний двор у дома, засыпанный снегом. Маша позировала в серых брюках, сиреневом пуховике и голубой шапке.

Зависть – не мое,

– уже традиционно подписала ролик телезвезда.

Видео Ефросининой сразу же нашло отклик у пользователей сети. Ролик прокомментировал и Монатик: "Это очень хорошие упражнения! Хорошо, что ты их выполняешь, Маша! Спина никогда не будет болеть!". Также на сообщение отреагировала Надя Дорофеева, Марина Узелкова, Александр Педан и Андрей Бедняков.