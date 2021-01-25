Ведущая Маша Ефросинина, которая на зимние каникулы осталась в Украине, продолжает шутить над звездами, которые отдыхают на Мальдивах. Вместе с мужем Тимуром она попыталась повторить фото Екатерины Кухар с любимым, которое супруги сделали на Мальдивах.

Источник: инстаграм Маши Ефросининой

На романтической фотографии артист балета Александр Стоянов поднял хрупкую жену над головой. Поддержку пара исполнила в воде, а для фото выбрала пляжные образы: Екатерина Кухар – откровенный нюдовый купальник, а муж звезды – яркие плавки.

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Маша Ефросинина с мужем повторили фото Екатерины Кухар с Мальдивов

Вместо Индийского океана ведущая выбрала локацией для съемки озеро в лесу под Киевом, которое покрылось льдом. Маша Ефросинина предстала перед камерой в изумрудном пуховике, синих спортивных штанах, черной обуви, перчатках и платке на голове, а муж знаменитости бизнесмен Тимур – черной куртке, штанах, кроссовках и серой шапке.

Коренастому любимому звезды не удалось повторить грациозную поддержку артистов балета и поднять жену над головой. Между тем Маша Ефросинина повисла на плечах мужа.

"Стабильно зависть не мое", – написала Маша Ефросинина.

На курьезное видео отреагировала балерина, которая до сих пор отдыхает на Мальдивах. "Юмор по жизни – наше все", – написала Екатерина Кухар в комментариях под постом и даже разместила видео в инстаграм-сторис.

Напомним, Екатерина Кухар и Александр Стоянов – не первые "звездные жертвы" ведущей. Раньше она пошутила над завтраком Насти Каменских в бассейне и стойкой на голове Монатика на Мальдивах.