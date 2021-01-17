Маша Ефросинина едва ли не единственная из украинских звезд, которая на время локдауна осталась в Украине. Ведущая публично пошутила с певицы Насти Каменских, которая вместе с мужем Потапом отдыхает на Мальдивах. Знаменитость повторила видео певицы в заснеженном бассейне.

Ни пандемия коронавирус, ни карантинные ограничения, ни отсутствие концертов не помешали звездам украинского шоу-бизнеса отправиться на элитные курорты. Зато Маша Ефросинина с семьей отказалась как от летнего, так и от зимнего отдыха за границей. На личной странице в инстаграм ведущая опубликовала курьезное видео, публично пошутив с певицы Насти Каменских.

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Маша Ефросинина пошутила с отдыха Насти Каменских на Мальдивах

Уже неделю супруги Потап и Настя Каменских отдыхают на Мальдивах. На днях артистка показала романтический сюрприз, которым ее поразил муж. Рэпер подготовил для любимой завтрак в бассейне. Фото и видео сюрприза певица показала в сети, похваставшись сказочным утром перед более чем 5-миллионной аудиторией.

Маша Ефросинина решила повторить утро Насти Каменских на Мальдивах, однако в украинских реалиях. Она сняла видео в заснеженном бассейне без воды. Если певица завтракала круассанами и экзотическими фруктами с соком, то ведущая подготовила печенье, бублики, сушеные апельсины и чай в термосе.

Существенно отличался и look звезд. Если Каменских наслаждалась завтраком в соблазнительном ярко-розовом купальнике, то Ефросинина облачилась по-зимнему. На ней длинный бежевый пуховик, варежки, шапка и платок, а образ завершили стильные валенки. В этом наряде знаменитость легла на снег и делала вид, что плавает в бассейне.

Зависть – не мое, – с юмором написала Маша Ефросинина.

Настя Каменских оценила курьезное видео и даже поделилась публикацией ведущей в инстаграм-сторис. Ролик Маши Ефросининой произвел настоящий фурор в комментариях. На него отреагировали Леся Никитюк, Андре Тан и Андрей Бедняков: "Обожаю, когда ты настоящая", "мало кто знает, но под пуховиком все равно купальник".

Поклонники телезвезды также были в восторге от видео: