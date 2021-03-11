Жена украинского шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала о финансовой модели отношений в их браке. Нотариус поделилась, что все основные обязанности лежат на муже.

Жена известного украинского телеведущего Кристина Горняк решила пообщаться с поклонниками в инстаграм-сториз. Главной темой она выбрала финансы, поскольку является нотариусом и может информативно ответить подписчикам.

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Кристина Горняк о финансах в отношениях с мужем

Один из поклонников жены Владимира Остапчука решил спросить ее о бюджете в семейных отношениях. Кристина Горняк основательно ответила на вопросы. Она отметила, что еще "на берегу" обсудила с Владимиром, кто и как видит финансовую сторону в отношениях.

В то же время нотариус заметила, что не хочет быть домохозяйкой и сидеть дома, но и не собирается делить расходы на крупные покупки или совместные путешествия.

Всегда считала, что все основные обязательства по обеспечению лежат на мужчине, а я зарабатываю себе на помады и ему на подарочки (хорошие), и покупаю продукты за свой счет, и заправляюсь сама. Чем не вклад в общий бюджет?

– написала Кристина.

Также жена шоумена заметила, что, возможно, такое представление о планировании семейного бюджета зависит от ее возраста. Ведь ей исполнилось 34 года, она имеет за спиной определенный опыт. Однако Кристина Горняк заметила, что если бы вышла замуж в 18, то, вполне вероятно, что все равно придерживалась бы такого мнения.



Кристина Горняк о финансовой стороне отношений / Фото из инстаграм-сториз