Известно, что пара приобрела дом в селе Вишенки Бориспольского района в коттеджном городке "Золоче Прованс". К счастью, оно не попало под оккупацию россиян в 2022 году, поэтому дома остались невредимыми.
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С момента покупки дома и по сей день он приобрел новые черты – появилась облицовка, крыша, окна, проведенные коммуникации. Но работы впереди еще много, поэтому Остапчук уверен, что Украина победит и стоит заботиться о том, чтобы жить в своем доме в будущем.
Нашему дому – быть! Мы работаем в Украине, делаем бизнес в Украине, волонтерим для украинцев и уже знаем – будущее за мирной Украиной. Поэтому мы решили наш дом достроить, а ремонт – доделать. Несмотря на проблемы и с материалами, с логистикой и всем остальным, мы решили, что наше уютное гнездышко будет. Ибо верим в Украину и ВСУ!
– написал телеведущий.
Владимир Остапчук хочет достроить дом / Фото из инстаграмма ведущего
В комментариях Владимир добавил, что рассчитывает именно на украинских производителей для нашего дома, поэтому просил писать ему с предложениями.
Похожей корреспонденцией в своем инстаграмме поделилась Кристина Остапчук.
"Мы так мечтаем о нашем домике, что вера в ВСУ, и нашу победу становится еще сильнее каждый день!!! Это я в своем дворе, где я буду снимать вам свои достижения в садоводстве (надеюсь, что-то выйдет у меня), но мы будем вместе с вами сидеть на террасе пить кофе и не только… Верю в это!" – говорит Кристина.
Кристина Остапчук приехала на строительство / Фото с инстаграмма блоггерки
Реакция сети
В комментариях Остапчуков горячо поддержали фанаты и поблагодарили, что те показывают достойный пример и уверенный взгляд в будущее страны:
- "Правильно делаете! Все будет Украина! А маленьким деточкам вашим нужен дом. Так потихоньку, помаленьку и дом сделаете, и детки родятся";
- "Пусть все сбудется!!!! В доброе время!!!";
- "Молодцы! Так держать! Все будет Украина";
- "Пусть ваша мечта сбудется. Ждем ваших уютных утренников в новом доме";
- "Молодцы! Это очень смело и в то же время трогательно";
- "Продолжаем жить! Хотим жить, не бояться!"
Также читатели рассказали, как сами планируют жить дальше:
- "И мы возобновили ремонт! Украине быть!!";
- "А наш дом в оккупации...";
- "Пусть Ваша мечта сбудется!!! А мы на этапе ремонта уже 5-й год, хотя наконец-то и переехали. Но пока финансы не позволяют продолжить... Но верим в нашу победу, в наши ВСУ, мы все построим";
- "Мы уже кончили. Да я там почти еще не жила";
- "Мы прекратили, но речь идет об Ирпене. В ВСУ обычно верим, но очень переживаем";
- "И мы уже финишируем с ремонтом. Начали в феврале, потом на месяц остановились. Надеемся в августе уже заехать";
- "Мы на третью неделю продолжили ремонт в квартире. Верим в ВСУ";
- Мы свой выставили на продажу, потому что в пригороде Киева теперь как-то страшновато. Все же столица надежнее защищена. А война не закончится завтра;
- "Мы строили 2 года. Въехали и успели прожили год. Все. Нет больше дома. Ни денег, ни сил на новый уже нет. Начался снова этап съема у чужих людей... Даже не знаю еще сколько лет".