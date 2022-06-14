Известно, что пара приобрела дом в селе Вишенки Бориспольского района в коттеджном городке "Золоче Прованс". К счастью, оно не попало под оккупацию россиян в 2022 году, поэтому дома остались невредимыми.

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С момента покупки дома и по сей день он приобрел новые черты – появилась облицовка, крыша, окна, проведенные коммуникации. Но работы впереди еще много, поэтому Остапчук уверен, что Украина победит и стоит заботиться о том, чтобы жить в своем доме в будущем.

Нашему дому – быть! Мы работаем в Украине, делаем бизнес в Украине, волонтерим для украинцев и уже знаем – будущее за мирной Украиной. Поэтому мы решили наш дом достроить, а ремонт – доделать. Несмотря на проблемы и с материалами, с логистикой и всем остальным, мы решили, что наше уютное гнездышко будет. Ибо верим в Украину и ВСУ!

– написал телеведущий.



Владимир Остапчук хочет достроить дом / Фото из инстаграмма ведущего

В комментариях Владимир добавил, что рассчитывает именно на украинских производителей для нашего дома, поэтому просил писать ему с предложениями.

Похожей корреспонденцией в своем инстаграмме поделилась Кристина Остапчук.

"Мы так мечтаем о нашем домике, что вера в ВСУ, и нашу победу становится еще сильнее каждый день!!! Это я в своем дворе, где я буду снимать вам свои достижения в садоводстве (надеюсь, что-то выйдет у меня), но мы будем вместе с вами сидеть на террасе пить кофе и не только… Верю в это!" – говорит Кристина.



Кристина Остапчук приехала на строительство / Фото с инстаграмма блоггерки

Реакция сети

В комментариях Остапчуков горячо поддержали фанаты и поблагодарили, что те показывают достойный пример и уверенный взгляд в будущее страны:

"Правильно делаете! Все будет Украина! А маленьким деточкам вашим нужен дом. Так потихоньку, помаленьку и дом сделаете, и детки родятся";

"Пусть все сбудется!!!! В доброе время!!!";

"Молодцы! Так держать! Все будет Украина";

"Пусть ваша мечта сбудется. Ждем ваших уютных утренников в новом доме";

"Молодцы! Это очень смело и в то же время трогательно";

"Продолжаем жить! Хотим жить, не бояться!"

Также читатели рассказали, как сами планируют жить дальше: