Жена Владимира Остапчука уехала в Вену не просто на отдых. Похоже, она планирует остаться там на целую зиму. Кристина арендовала квартиру, много времени проводит с подругами.

Смотрите также "Нам всем нужно пережить эту зиму": какие фото со снегом публикуют в сети звезды

Как Вена готовится к Рождеству

Уже через месяц в Австрии будут отмечать Рождество. Это особое, магическое время года, которого Украине сейчас очень не хватает. Кристина Горняк прогулялась по улочкам города и показала атмосферу, которая там сейчас царит.

Витрины магазинов и центральные улицы уже украсили рождественскими декорациями, установили огромный каток, а также праздничную ярмарку. Сейчас такой атмосферы очень не хватает в Украине. Мы мечтаем о рождественском чуде – мире в нашем государстве.

Обожаю такие гирлянды и мечтаю, чтобы они поскорее светили в нашем Киеве. Во всей Украине под мирным небом!

– написала Кристина под видео.