Об этом блоггер и нотариус сообщала в своих инстаграм-сторисах. Фанаты заметили, что Кристина завершала свои дела в Киеве и спешила за границу. Как выяснилось, теперь она будет "зимовать" в Австрии, Вене.

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Я у себя одна, и жизнь у меня одна, поэтому я выбираю себя хранить и сохранить. Пока мне ок так попробовать немного побыть в спокойном эмоциональном состоянии, насколько это возможно. Война и так внесла много изменений в жизнь каждого из нас, но кто, как не я, помогу себе… И я вот чувствую, что перезимовать мне надо так, а дальше будет видно!

– написала Кристина Горняк в сети.



Жена Остапчука переехала на зиму в Вену / Фото с инстаграм-сторис блоггерки

Фанаты поинтересовались, где именно она будет жить – у друзей или арендует собственное жилье. На что ответила, что искала квартиру через местный сайт. Говорит, что ее помещение полностью меблировано, что является редкостью в городе. Напомним, что в столице Австрии также проживает отец Кристины, к которому она приезжала во время войны.



Кристина Горняк о съеме жилья в Австрии / Фото с инстаграм-сторис Кристины

Отметим, что в то же время ее муж Владимир Остапчук продолжает находиться в Украине. Теперь у него новая работа на украинском телеканале и он начал ездить в волонтерские поездки по деоккупированным территориям. На днях он побывал с Колькой Сергой, Ярмаком и Андреем Бедняковым на Харьковщине.



Владимир Остапчук с Ярмаком на Харьковщине / Фото с инстаграмм-сторис



Владимир Остапчук в Купянске с Сергой / Фото из инстаграм-сторис ведущего

Напомним, что телеграмм-каналы начали распространять новость о том, что Кристина и Владимир официально развелись и несколько недель назад даже получили документы о расторжении брака. Слухи о разводе известной медийной пары идут уже не первый месяц, однако ни одна из сторон их не комментирует. Пока они живут отдельно. Какая судьба их совместно приобретенного дома до полномасштабного вторжения неизвестна.