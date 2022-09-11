В конце августа украинский ведущий Владимир Остапчук отправился в Канаду, чтобы увидеться с детьми. С тех пор, а то и раньше, он не публиковал снимки с женой, равно как и Кристина Горняк.

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Что в отношениях Остапчука с женой

Ведущий Слава Демин признался, что шоу-бизом пошли слухи, будто супруги разошлись. Он этому не поверил, но отметил, что у Владимира и Кристины действительно есть проблемы в браке.

Знаю, что у пары есть определенные проблемы. Но пока до развода не доходит. Единственное, что известно, что Вова и Кристина сейчас не живут вместе. Какая именно причина — неизвестно, но говорят, что это произошло после того, как Владимир поехал в Канаду к своим детям,

– сообщил Слава Демин.

Ведущий добавил, что ни Владимир, ни его жена не комментируют эти проблемы у супругов. "И сейчас Остапчук находится в Италии, а Кристина живет в Киеве уже в своей квартире. Надеюсь, они не будут еще одной парой, разошедшейся во время полномасштабной войны", – поделился Слава.



Владимир Остапчук и Кристина Горняк / Фото из инстаграма ведущего

История любви Владимира Остапчука и Кристины Горняк