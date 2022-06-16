У Остапчуков будет двухэтажный дом на 170 квадратов. Они покупали не 6,5 сотки земли, а целый проект, так что уже "вбухали" в него кругленькую сумму. Для того чтобы закончить ремонт, им нужно еще не менее 80 тысяч долларов!

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Сколько стоит новый дом Остапчука

Звезда надеется, что со всем – с земельным участком, с экстерьером и интерьером – они с женой Кристиной "впишутся" в 200 тысяч долларов.

Мы успели достроить коробку, сделать внутреннюю штукатурку. Сейчас дорабатывается то, что заказали и оплатили еще до войны. Уже вторую неделю мы пытаемся понять, сколько будут стоить плитка, отделочные материалы, сантехника, потому что это все растет,

– рассказал Владимир Остапчук.

"Выросло все – от арматуры до цемента. Мы успели вскочить в последний вагон", – добавил он.

Владимир Остапчук возле дома под Киевом / Фото из инстаграма ведущего

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Почему Остапчук строит дом во время войны

Для меня посыл в том, что мы все равно видим будущее в мирной Украине. Мы не выводили никаких средств, никто не продавал жилье, как очень много людей делают. Мы решили, что достроим,

– объяснил Владимир Остапчук.

Он признался, что за последние несколько дней ему написали множество украинских брендов, ремонтных бригад и предложили свои услуги, потому что, по словам ведущего, "всем нужна работа, всем нужны средства".

"Видишь, вкладываем в украинскую экономику", – подытожил телезвезда.

Полное интервью Владимира Остапчука со Славой Деминым: смотрите видео онлайн (о новом доме – на 14:11)