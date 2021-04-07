Самая яркая семья украинского шоу-бизнеса – Владимир Дантес и Надя Дорофеева – присоединилась к касту ведущих тревел-шоу "Орел и Решка. 10 лет" на "Новом канале". Вместе они отправились в пустынную Иорданию.

И это – одна из редких совместных поездок супругов, ведь в докарантинное время они чаще разъезжались по делам отдельно. Надя на многочисленные гастроли. А Владимир – на съемки тревел-шоу о еде, ведущим которого был несколько лет. За это время супругам удалось найти плюсы в отношениях на расстоянии.

К слову Надя Дорофеева призналась, какая привычка мужа Дантеса ее раздражает

Сам певец признался, что уже привык находиться далеко от своей звездной жены.

Пока я был ведущим тревел-шоу, мы три года переживали разлуку и уже привыкли. На самом деле, это даже круто. Считаю, что для семейных отношений нужно насыщаться какими-то отдельными эмоциями, чтобы потом встречаться и рассказывать друг другу о впечатлениях. Чтобы было о чем поговорить,

– поделился Дантес.



Владимир Дантес рассказал о разлуке с любимой / Фото пресс-службы "Нового канала"

А мужчине точно есть, о чем рассказывать жене, ведь он побывал в 75 странах! Но показать Наде страну ее мечты пока не удалось.

"Меня влечет Япония – культура, люди, стиль, еда, сакура... Мы планировали поездку, Вова даже билеты купил, но все сорвалось, потому что я тогда сильно заболела", – призналась Надя Дорофеева.

Уже в эту субботу на "Новом канале" зрители увидят, как одна из любимых пар украинского шоу-бизнеса будет покорять Иорданию.



Владимир Дантес и Надя Дорофеева / Фото пресс-службы "Нового канала"

Кто еще из украинских звезд стали ведущими "Орел и решка. 10 лет"?