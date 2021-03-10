Украинский исполнитель Андрей Данилко, который выступает в сценическом образе Верки Сердючки, а также Вера Брежнева, которая в последние годы живет в России, стали звездами нового эпизода "Орла и Решки. 10 лет". Новый выпуск выйдет 17 апреля на "Новом канале".

В популярном телевизионном проекте "Орел и Решка" появилось пополнение – новыми ведущими на один выпуск станут Сердючка и Брежнева. Компанию Сердючке также составит ее "мама" – Светлана Волкова. Как сообщили в "Новом канале", выпуск обещает быть наиболее ярким, праздничным и веселым.

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Мы не случайно пригласили ведущими нового выпуска Верку Сердючку и Веру Брежневу. Так как в один уикенд мы не будем ходить по музеям и разглядывать городские достопримечательности Барселоны. Мы будем ПРАЗД-НО-ВАТЬ! А какой праздник без "вечеринки" и "Хорошо, все будет хорошо"?

– отметила генеральный продюсер "Орла и Решки" Елена Синельникова.

Как сообщили на инстаграм-странице шоу, звезды отправились на съемки в Барселону, Испания.

Для просмотра всех фото из Барселоны листайте вправо:

Кто еще из украинских звезд стали ведущими "Орла и Решки. 10 лет"?

Michelle Andrade с Алексеем Завгородним (Позитив) побывали в Боливии;

фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина и певец ALEKSEEV отправились в Колумбию;

украинский исполнитель Иван Дорн, который гастролирует в России, и россиянин Александр Гудков путешествовали по Португалии.

Что известно о программе "Орел и решка"

"Орел и решка" – украинская развлекательная телепрограмма. Каждые выходные двое ведущих отправляются в разные города мира. Один из них должен прожить эти 2 дня за 100 долларов США, а другой имеет неограниченное количество средств, которые хранятся на золотой карте.

Чтобы решить, кто будет жить как богач, а кто будет учиться выживанию, в начале каждого путешествия ведущие бросают монету. Каждый раз все решает орел или решка.