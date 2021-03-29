Звездные супруги присоединились к съемкам проекта "Орел и решка. 10 лет". Надя Дорофеева и Владимир Дантес поехали в пустынную Иорданию. Если музыкант уже был ведущим тревел-шоу, то для певицы это первый опыт, и стал он неожиданно сложным.

К звездному составу ведущих "Орла и решки" присоединилась одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса – Надя Дорофеева и Владимир Дантес.

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Куда поехали Дорофеева и Дантес с "Орлом и решкой"

Совместный выпуск тревел-шоу супруги снимали в Иордании. Пока неизвестно, кто из них получил золотую карточку, а кто выживал на 100 долларов, однако впечатлениями от съемок артисты уже поделились.

Надя Дорофеева рада стать частью тревел-легенды и заглянуть в нее изнутри, ведь "Орел и решка" уже 10 лет не только развлекает зрителей, но и показывает им удивительный мир. Она отметила, что проект сделал из простых ребят ведущих-звезд, однако не рассчитывала, что им было так сложно.

Я думала, что все легче! График очень насыщенный, за тобой повсюду следуют камеры, хочется все показать. Я теперь на собственном опыте знаю, что быть ведущей "Орла и решки" непросто, но невероятно интересно,

– поделилась Надя Дорофеева.



Надя Дорофеева на съемках "Орла и решки" / Фото "Новый канал"

Если в жизни певицы были только концертные туры с ежедневной сменой обстановки, Владимир Дантес уже видел тревел-шоу изнутри. Когда-то он провалил кастинг на роль ведущего "Орла и решки" и взамен снимался в другом проекте, объездив 75 стран. Среди них и Иордания.

"Классно, что сейчас нас с Надей позвали стать частью этого легендарного проекта. Вылететь куда-то в эру пандемии – это восторг. Вспомнить, что такое путешествия, общение с людьми, увидеть радостные лица – всегда приятно и круто", – высказался певец.



Надя Дорофеева и Владимир Дантес в Иордании / Фото "Новый канал"

Напомним, ведущими тревел-шоу "Орел и решка. 10 лет" уже были Мишель Андраде и Позитив, Юлия Санина и Никита Алексеев. Последний дуэт оказался в Колумбии, где фронтвумен группы The Hardkiss посетила могилу наркобарона Пабло Эскобара.