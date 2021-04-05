Популярные украинские звезды Надя Дорофеева и Владимир Дантес женаты около 5 лет. Поэтому они часто встречаются с бытовыми ссорами. Певица призналась, что ее раздражает, когда муж разбрасывает вещи.

Звездные супруги Надя Дорофеева и Владимир Дантес посетили яркое шоу "Липсинк батл". Там Надя спародировала Мадонну, а Владимир – свою жену. Перед грандиозными выступлениями ведущий проекта Потап спросил пару, что их раздражает друг в друге.

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Что раздражает Дорофееву в муже

Украинская певица призналась, что ее муж Дантес имеет вредную привычку, которая не на шутку вызывает у Нади чувство неудовлетворенности.

Вова мелочь разбрасывает везде. В каждом углу дома у нас мелочь. Я не понимаю, зачем ты это делаешь вообще?

– призналась артистка.

Сам Владимир отметил, что он где-то слышал о том, что когда разбрасывать мелочь, то это может привлечь деньги. Также певец отметил, что его в жене раздражает только то, насколько она прекрасна.

Также Потап спросил, кто в семье зарабатывает больше. На это Надя Дорофеева шутливо ответила, что это сам рэпер. Также певица отметила, что Владимир все заработанные деньги кладет на свою карту. Также он занимается важными домашними делами.

Дома всеми делами занимается Вова. Именно он решает все наши глобальные вопросы. Мы переехали в дом и вот купить что-то серьезное – это Вова,

– отметила певица.

Напомним, ранее Надя Дорофеева и Дантес рассказывали о том, как они устраивают домашние посиделки с соседом Монатиком. По словам Владимира, они проводят время с семьями, смотрят фильмы и много общаются.