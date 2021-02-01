Украинские исполнители Юлия Санина (из группы The Hardkiss) и Никита Алексеев (Alekseev) стали новыми ведущими популярного тревел-шоу "Орел и Решка". Звезды уже посетили вместе один город, но пока держат все в тайне.

Источник: инстаграм Юлии Саниной

Юлия Санина пошутила в сети, что теперь наконец-то фанаты знают, почему она путешествовала без мужа Валерия Бебко.

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Санина и Алексеев стали ведущими "Орла и решки"

Артистка поделилась совместным фото с Никитой, где позади них можно увидеть зеленые пейзажи, похожие на саванны. Фанаты в комментариях утверждают, что этот город Медельин – промышленная столица Колумбии. Следовательно, Юлия и Никита, вероятно, уже с началом 2021 года смогли побывать в солнечной Южной Америке.



Новые ведущие Орла и решки 2021 – Юлия Санина и Никита Алексеев / Фото с инстаграма Саниной

Больше не секрет! Куда летала, почему без мужа. В юбилейном сезоне "Орел и Решка" вы увидите вот эту парочку. Мы с Alekseev открыли для себя очень особенный город. Есть идеи, какой? Уже этой весной на "Новом канале",

– написала Юлия Санина.

В своих инстаграм-сториз Санина оставила еще одно фото с напарником с подписью "Скоро".



Санина и Алексеев стали ведущими "Орла и решки" / Скриншот с инстаграма Саниной

Кто из украинских звезд еще стали ведущими шоу?

Более недели назад стало известно, что популярная певица Мишель Андраде и экс-участник группы "Время и стекло" Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) тоже стали новыми ведущими популярной программы о путешествиях "Орел и решка".