Теперь живут вместе: Даша Кацурина показала новый дом, куда переехала с Владимиром Дантесом

Девушка певца Владимира Дантеса сообщила, что они вместе с ее детьми переехали в новый дом. Теперь супруги живут вместе в уютном двухэтажном доме.

Фотографиями арендованного дома Даша Кацурина поделилась в телеграмме. Напомним, что она с детьми раньше жила в Польше и только теперь решила вернуться в Киев.

Интересно Не исключаю, что оно будет, – Владимир Дантес объяснил, почему до сих пор не женился на Даше Кацурине

Владимир Дантес и Даша Кацурин съехались

После возвращения Даши в Украину пара решила жить вместе. Они арендовали двухэтажный дом. Вероятно, он расположен вблизи Киева.

На фото, обнародованных Кацурином, умеренно, что в доме просторные комнаты и большие окна. Также возлюбленная Дантеса показала кухню и их с Дантесом спальню. Интересно, что во время съемки фото Владимир спал крепко, а рядом с ним был 2-летний сын Даши.

Смотрите дом, в котором живут Дантес с Кацуриной: фото

Кроме того, Кацурина умилила поклонников фото, как утром Владимир варил для ее сына овсяную кашу.



Дантес готовил для семьи / Фото с телеграммы Даши

Что известно об отношениях Дантеса с Кацуриной

После развода с Дорофеевой Владимир Дантес сблизился с Дашей Кацуриной. Впоследствии они стали паром.

У девушки двое детей от предыдущего брака с ресторатором Михаилом Кацуриным. Недавно Дантес впервые признался, или принял детей любимой.

Певец уже познакомил любимую с его родителями. Летом артист залюбовал сеть редкими кадрами со своей матерью, Кацуриной и ее детьми.

Недавно Даша призналась, что намекает любимому на свадьбу. В контексте этого она пошутила о своем бывшем муже и его жене Дорофеевой.