В Инстаграм-сторис певица опубликовала короткие видео, на которых показала свою утреннюю рутину. Недавно Дорофеева показала романтическое видео с бойфрендом и нежно поздравила Кацурина с днем рождения.

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Теперь Дорофеева "засветила" квартиру, которую арендует вместе с любимым. Получилось это случайно, когда она показывала свое утро.

В видео Надя сначала делает гимнастику, после чего принимает душ и завтракает с Кацуриным.

Надя Дорофеева засветила квартиру / Скриншоты с видео

В свою очередь, бойфренд Дорофеевой также опубликовал в инстаграм-сторис селфи с любимой, на котором они улыбаются: "На счастливом щах", – подписал кадр Кацурин.



Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Скриншот по его инстаграмме

В инстаграмме звезда часто показывает свои look. На днях Надя предстала в интересном образе – черной короткой юбке и белой рубашке. Похоже, эта фотография тоже была сделана в ее апартаментах, где она живет с Кацуриным.



Дорофеева в своей квартире / Фото с ее инстаграммы

К слову, ранее певица уже показывала свою квартиру. Тогда Дорофеева опубликовала несколько фотографий, сделанных дома. На фотографиях Надя сидела на диване в костюме известного спортивного бренда.



Надя Дорофеева в квартире, где живет с Кацуриным / Фото х ее инстаграмму

Фанаты предполагали, что в квартире, где проходила фотосессия, Миша и Надя живут вместе.

К слову, на днях в сети начали распространять слухи, будто Надя Дорофеева 15 июня тайно женились на Кацурине. Эти сплетни дошли и до певицы, она их опровергла. Что сказала Дорофеева – читайте здесь.

Напомним, что после развода с Дантесом Надя начала встречаться с другом Михаилом Кацуриным. Пара уже давно живет вместе. В то же время Владимир сошёлся с бывшей женой Миши – Дашей.