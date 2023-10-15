Теперь блоггер показала, как они провели неделю в столице. Даша поделилась милыми кадрами детей, своими фото и фотографиями Владимира Дантеса с ее сыном.

К теме Поцелуи и забота о детях: Кацурина восхищала кадрами с Владимиром Дантесом

Даша Кацурина с детьми вернулась в Киеве

Дизайнер призналась, что они с Сашей и Иваном теперь будут жить только в Киеве. У нее есть много планов на будущее и чувствует она себя счастливой.

Сегодня неделя, как я с детьми живу и буду жить только в Киеве. Не будет постов о возвращении, это личная тема каждого. Студия в Варшаве продолжает работать, у нас большие планы, по состоянию на данный момент, я счастлива,

– отметила блоггер.

Даша Кацурина с детьми и любимым в Киеве / Фото из телеграмм-канала дизайнера

Переезд Даши с детьми в Украину: коротко

3 октября стало известно, что Кацурина вместе с дочерью и сыном возвращаются в Киев. Об этом на концерте во Львове сообщил Владимир Дантес.

До этого в результате полномасштабного вторжения женщина с двумя детьми переехала в Варшаву. Саша и Иван на постоянной основе жили в Польше, а мама жила на две страны. Дизайнер часто ездила в Киев, однако впоследствии возвращалась в Варшаву.