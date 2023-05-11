Я ее не пойму, – Козловский высказался о подруге Сумской, которая защищает дочь из Москвы
Источник:Слава Демин
Старшая дочь Ольги Сумской Антонина Паперна продолжает жить в Москве с мужем-россиянином и двумя детьми. В Украине ее защищает звездная мама, потому что якобы не может выехать из-за террора. Это прокомментировал друг актрисы Виталий Козловский.
Певец Виталий Козловский давно и крепко дружит с Ольгой Сумской. У них теплые дружеские отношения, поэтому он искренне сочувствует актрисе из-за дочери в Москве, но предательницей ее не называет.
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Виталий Козловский о дочери Сумской в Москве
Приходилось (говорить о Тоне, – 24 Канал). Это ее боль. На самом деле я ее не пойму, потому что у меня такой ситуации, слава Богу, нет, но я ей очень по этому поводу сочувствую. Я не представляю, что она переживает. Тем более она постоянно выступает для военных, на передовую чуть ли не ездит с концертами,
– поделился Виталий Козловский.
В то же время артист понимает нападки в сторону Ольги Сумской, ведь украинцев триггерит все, что связано с Россией: "А как оно может не триггерить, когда столько беды идет из этой страны-агрессора? Все, что связано с этой страной, сознательными людьми воспринимается отрицательно".
- Кстати, едва ли не единственный, кто публично поддержал Ольгу Сумскую из-за дочери Паперной, это Евгений Клопотенко. Он отмечает, что это "очень тяжело", потому что в такой же ситуации оказалось много украинцев. Более того, повар верит, что "когда-то настанет день", и Сумская встретится и с Тоней, и с внуками.
- Сама же Сумская постоянно уверяет, что дочь "всем сердцем с Украиной", а уехать из России или высказаться о войне не может, потому что "прежде всего мама, думает о своих детях, делает все для их безопасности".
- Кстати, актриса говорит, что общается с внуками – Евой и Данилой – по видеосвязи и даже читает им украинские сказки. Вероятно, украинский в Москве они слышат не только от бабушки, но и от няни, которая из Харькова.