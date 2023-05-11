Певец Виталий Козловский давно и крепко дружит с Ольгой Сумской. У них теплые дружеские отношения, поэтому он искренне сочувствует актрисе из-за дочери в Москве, но предательницей ее не называет.

Читайте также Виталий Козловский назвал сумму долга, который должен выплатить Кондратюку: "Заработать тяжело"

Виталий Козловский о дочери Сумской в Москве

Приходилось (говорить о Тоне, – 24 Канал). Это ее боль. На самом деле я ее не пойму, потому что у меня такой ситуации, слава Богу, нет, но я ей очень по этому поводу сочувствую. Я не представляю, что она переживает. Тем более она постоянно выступает для военных, на передовую чуть ли не ездит с концертами,

– поделился Виталий Козловский.

В то же время артист понимает нападки в сторону Ольги Сумской, ведь украинцев триггерит все, что связано с Россией: "А как оно может не триггерить, когда столько беды идет из этой страны-агрессора? Все, что связано с этой страной, сознательными людьми воспринимается отрицательно".