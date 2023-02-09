Народная артистка Украины Ольга Сумская почти год оправдывается за дочь, которая и словом не обмолвилась о вторжении России и, похоже, из Москвы никуда не собирается. Актриса объясняет это тем, что Тоня думает о детях, потому что "она, прежде всего, мать, мать невероятных кровинок". У них с россиянином Владимиром Ягличем 5-летняя дочь Ева и 3-летний сын Даниил.

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Сумская расплакалась, вспомнив о внуках в Москве

Ольга Сумская не объяснила, почему Антонина так хочет, чтобы ее дети росли "в режиме страшного террора", как говорит сама. Однако заверила, что в Москве они учат украинский. К тому же у них няня не россиянка, а якобы харьковчанка.

Я просто смотрю на внуков, как они растут… Я не видела их уже год, мы по телефону общаемся. Я читаю им украинские сказки. У них няня из Харькова. Она тоже читает им на украинском. Так что мы наверстаем хотя бы так,

– рассказала Ольга Сумская.

"Я всегда пытаюсь найти слова, чтобы как-то объяснить эту ситуацию. И не нахожу их, потому что это страшная материнская боль... Я читаю эти страшные вещи, которые ей и мне пишут, но не могу ничего сделать просто. Это какая-то такая беспомощность и трагедия. Трагедия тысяч людей, родственники которых там. Просто я известный человек, и мне прилетает", – добавила актриса и расплакалась.

Ольга Сумская расплакалась из-за внуков в Москве / Скриншот с видео

С кем из российских коллег общается Сумская

Ольга Сумская хоть и снималась с россиянами, но заверила, что дружбу с ними не заводила. Они были всего-навсего коллегами, знакомыми: "Мы снимались и потом до свидания, я никогда с ними не поддерживала отношения".

Правда, сейчас она на связи с несколькими знаменитостями из России, которые якобы за Украину. Их имен актриса, конечно же, не назвала.

Есть люди, которые просто уважают, это известные люди. Я сознательно не называю этих фамилий, но хотя бы два известных человека мне постоянно звонят и просто спрашивают, как мы. Они сочувствуют, они все понимают, они потеряли работу там за свою позицию. И это очень тяжело, там террор. И там более жестоко с каждым днем,

– пожаловалась Ольга Сумская.