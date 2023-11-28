По словам артиста, по ним было выпущено около 40 снарядов. К счастью, все остались живы.

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Виталий Козловский показал, как россияне обстреляли позиции

Певец опубликовал видео, где показал осколок от снаряда, которым россияне "крыли" украинских военных. Побратим Виталия иронически отметил, что они по окончании войны сделают из этого обломка браслет.

Такими осколками сегодня нас пиз*ячили. Браслетик после войны сделаем. Вот это вырыло дерево, прямо под корень вошло, и дерево упало. А те осколки, что в дереве торчат – не смогли достать. А мы думаем, чего это они ху*рят плотно, а они нас кассетами крыли,

– сказал собрат Козловского.

Отметим, вероятно, что это видео сняли еще летом или в начале осени, поскольку на улице все было зеленое и военные были одеты в футболки.

Виталий Козловский показал, как россияне обстреляли украинские позиции / Видео с инстаграмм-сторис

Виталий Козловский в ВСУ