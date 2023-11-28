По словам артиста, по ним было выпущено около 40 снарядов. К счастью, все остались живы.
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Виталий Козловский показал, как россияне обстреляли позиции
Певец опубликовал видео, где показал осколок от снаряда, которым россияне "крыли" украинских военных. Побратим Виталия иронически отметил, что они по окончании войны сделают из этого обломка браслет.
Такими осколками сегодня нас пиз*ячили. Браслетик после войны сделаем. Вот это вырыло дерево, прямо под корень вошло, и дерево упало. А те осколки, что в дереве торчат – не смогли достать. А мы думаем, чего это они ху*рят плотно, а они нас кассетами крыли,
– сказал собрат Козловского.
Виталий Козловский показал, как россияне обстреляли украинские позиции / Видео с инстаграмм-сторис
Виталий Козловский в ВСУ
- В начале лета певец получил мобилизационную повестку. В результате Козловский попал в бригаду Национальной гвардии Украины "Рубеж".
- В конце концов он успешно завершил учебу и в июле официально принес военную присягу.
- В начале весны Виталий прошел посвящение в артиллеристы. Сначала военные дали ему понюхать гильзу после выстрела, затем смазали лицо порохом. После этого собратья ударили Козловского гильзой по ягодицам.
- Однако с приближением октября артист неожиданно заявил об уходе из бригады "Рубеж". Он перешел в другую воинскую часть, но остался немногословным по поводу конкретного места последующей службы.