Звездные супруги обнародовали откровенное видео под названием "Мы разводимся!", где обсудили свои отношения и решение завершить брак. Прошло чуть больше года, как Анна и Александр сыграли свадьбу.

К слову После 20 лет в браке: жена лидера группы СКАЙ шокировала заявлением о токсичных отношениях

Анна Тринчер и Александр Волошин расстаются

Певица и блоггер рассказали, что кризис в отношениях начался около полугода назад. Они до последнего пытались сохранить семью, ведь обращались к семейному психологу.

Чтобы избежать скандала, Анна и Александр записали откровенный разговор об их браке, чувствах сейчас и разрыве.

Да друзья, наша история окончена. Мы взрослые люди и так бывает, главное, чтобы каждый был счастлив, а вместе или нет – не важно. Надеюсь, вы будете вспоминать "нас" с улыбкой, как и мы друг друга,

– поделилась Тринчер в подписи к ролику.

Мы расстаемся, – Анна Тринчер и Александр Волошин: видео

Что известно об отношениях Тринчер и Волошина