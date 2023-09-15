На танке с побратимами: Виталий Козловский показал новое видео с фронта

Артист опубликовал инстаграмм-сторис, снятый прямо на танке с собратьями. Ранее Козловский также делился с поклонниками, как готовит обед посреди лесопосадки.

Не упустите Я посылаю грубо, – Маша Эфросинина призналась, как реагирует на хейт в сторону мужчины-военного

Украинский певец и недавно военный таким образом решил поздравить поклонников с Днем танковых войск Украины, который празднуют 14 сентября.

Сначала Козловский снял грунтовую дорогу, где был виден только танк, однако потом перевел камеру на себя. В коротком ролике было видно, что защитник одет в военную форму – футболку и штаны цвета-хаки. Кроме того, у него были черные очки.