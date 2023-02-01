Впервые с 2017 года украинцы смогли следить за событием вживую на телеканале Суспильне Культура, а также на сайтах Суспильне Культура и Суспильне Евровидение. Комментировал церемонию неизменный комментатор песенного конкурса Тимур Мирошниченко. От Украины в мероприятии приняли участие председатель правления Суспильне Вещания Николай Чернотицкий и глава нашей делегации на Евровидении Оксана Скибинская.
Важно Под трек Kalush: в Ливерпуле показали логотип и лозунг Евровидения-2023 – украинцам понравится
Во время церемонии мэр итальянского Турина, который принимал конкурс в прошлом году, Стефано Ло Руссо передал символические ключи мэру Ливерпуля Джоан Андерсон.
В 2023 году в конкурсе примут участие 37 стран. Их представители выступят в двух полуфиналах и финале, которые проведут 9, 11 и 13 мая соответственно. По результатам жеребьевки Украина, Великобритания и Испания смогут голосовать во втором полуфинале. Франция, Италия и Германия будут голосовать в первом. Напомним, представители этих стран выступят сразу в финале: Украина автоматически попала в финал, потому что победила в прошлом году, а другие страны являются основателями конкурса.
Первый полуфинал Евровидения-2023: порядок выступлений
- Сербия
- Латвия
- Ирландия
- Норвегия
- Португалия
- Хорватия
- Мальта
- Швеция
- Молдова
- Швейцария
- Израиль
- Нидерланды
- Финляндия
- Азербайджан
- Чехия
Порядок выступлений полуфиналистов Евровидения-2023 / Фото из инстаграмма "Суспильне. Евровидение".
Второй полуфинал Евровидения-2023: порядок выступлений
- Армения
- Кипр
- Румыния
- Дания
- Бельгия
- Исландия
- Греция
- Эстония
- Албания
- Австралия
- Австрия
- Литва
- Сан-Марино
- Словения
- Грузия
- Польша
Порядок выступлений полуфиналистов Евровидения-2023 / Фото из инстаграмма "Суспильне. Евровидение".
Евровидение-2023: что важно знать
- Евровидение-2023 примет Ливерпуль. Конкурс пройдет на арене M&S Bank Arena, которая может вместить 11 тысяч зрителей.
- Несмотря на то, что конкурс пройдет в Великобритании, его будут организовывать от имени Украины.
- Символично, что на логотипе есть украинский флаг.
- В главном песенном конкурсе примут участие 37 стран. В этом году Евровидение пройдет без Болгарии, Черногории и Северной Македонии. Они отказались от участия из-за нехватки финансирования.
- Украина будет представлять группу TVORCHI с песней Heart Of Steel.