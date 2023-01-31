Еще в июле Суспильне отмечало, что песенный конкурс Евровидения-2023 состоится не в Украине, но в поддержку Украины, с украинским духом. Изначально сине-желтое знамя появилось на лого в Ливерпуле, а теперь и на официальной символике.

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Логотип и лозунг Евровидения-2023 в Ливерпуле

На фасаде концертного зала Сент-Джордж-Холла появился баннер Евровидения-2023. На нем новый мощный лозунг конкурса – United by music – "Объединенные музыкой". Видимо, неспроста председатель правления Суспильного Николай Чернотицкий говорил, что цель Украины – "объединить всю Европу вокруг наших общих ценностей – мира, поддержки, ценности разнообразия и таланта".

В то время как логотип похож то на волчок, то на пульсирующие сердца четырех цветов – конечно же, желтый, синий и фиолетовый с розовым, которые фирменные для Евровидения.

Символика Евровидения-2023 в Ливерпуле / Фото с инстаграма конкурса

Главный месседж такой символики раскроют на торжественной церемонии передачи ключей и первой пресс-конференции Евровидения-2023, которая состоится 31 января в 22:00 по Киеву. Однако еврофаны уже пишут, что логотип этого года напоминает эмблему Евровидения-2017, которое Джамала привезла в Украину.

Интересно, что видео с Ливерпуля сняли под победный трек Kalush Orchestra Stefania, а не под конкурсную песню британца Сэма Райдера.

У Ливерпуля новый вид,

– говорится в подписи.