17 декабря в киевском укрытии провели необычный и обновленный финал Национальный отбор на Евровидение-2023, который состоится в Великобритании, в Ливерпуле. Как сообщает 24 канал, победитель – группа TVORCHI – поедет презентовать свою композицию Heart Of Steel от Украины и будет бороться там за главный кубок шоу, которое также будет посвящено нашей стране. Ведь в прошлом году победу там одержал Kalush Orchestra.

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Что известно о группе TVORCHI

TVORCHI – музыкальная группа, основанная в 2018 году саунд-продюсером Андреем Гуцуляком и вокалистом Джеффри Кенни. В том же году ребята случайно познакомились на улице с целью пообщаться, но все это переросло в плодотворное сотрудничество. Впоследствии Кенни начал писать тексты в композиции и петь, а Гуцуляк стал музыкальным продюсером.

Звезды обладают образованием фармацевтов, учились в Тернопольском национальном медицинском университете имени И. Я. Горбачевского.



Группа TVORCHI / Фото из инстаграма

Кстати говоря Победитель Евровидения-2023 от Украины – TVORCHI: видео выступления и текст песни

Два года назад группа презентовала песню Bonfire, посвященную проблемам экологии, – и с ней приняла участие в Национальном отборе на Евровидение-2020. В день финала группа презентовала клип на эту композицию, ее режиссером выступил Максим Гетьман. В 2020 году эта песня стала самой популярной на европейской платформе Deezer. И в результате трек 12 месяцев возглавлял топчарты платформы.

В том же году группа TVORCHI получила музыкальную премию Золотая Жар-птица в номинации Инди. А также выпустили третий альбом под названием 13 Waves, получивший более двух миллионов прослушиваний на музыкальных платформах за первую неделю с премьеры.

В 2021 году музыкальный дуэт Андрея Гуцуляка и Джеффри Кенни победил в номинациях "Лучший попгурт", "Лучший альбом" и "Лучший электронный хит" на украинской музыкальной премии YUNA-2021.

На сегодняшний день группа имеет четыре студийных альбома:

The Parts (2018 год);

Disco Lights (2019 год);

13 Waves (2020 год);

Road (2021 год).

Их песни звучат на украинском и английском языках. Синглы группы: