"Хорошая семья": Виталий Ким очаровал редким фото с женой и маленьким сыном
Источник:Виталий Ким
Во время рождественских праздников глава Николаевской ОВА Виталий Ким поделился трогательным семейным фото. Он с женой и сыном позировал в патриотической одежде.
В эти праздничные дни социальные сети наполнены праздничными сообщениями. Украинцы поздравляют друг друга с Рождеством, желают победы и показывают, как проводят время с родными.
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Не стал исключением и глава Николаевской ОВА Виталий Ким. В инстаграмме мужчина поделился редким семейным фото. Виталий вместе с супругой Юлией и сыном Русланом позировал на фоне шампанского и цветов. Юлия надела белый свитшот с патриотическими надписями, а ее любимый – стильную футболку с легендарным псом Патроном.
"С праздниками!", – лаконично подписал фотографию Виталий Ким.
Виталий Ким с женой и сыном / Фото из инстаграмма Кима
В комментариях поклонники главы Николаевской ОВА засыпают семью комплиментами и поздравлениями.
- "Хорошая семья! Вы лучший! с Рождеством!"
- "Маленький Ким – красавчик!"
- "А сынишка – папина копия! Счастья, мира, благополучия вашей семье!"
- "Какая жена у вас красивая!"
- "С праздниками! Мира нам всем!"
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