"Хорошая семья": Виталий Ким очаровал редким фото с женой и маленьким сыном

Во время рождественских праздников глава Николаевской ОВА Виталий Ким поделился трогательным семейным фото. Он с женой и сыном позировал в патриотической одежде.

В эти праздничные дни социальные сети наполнены праздничными сообщениями. Украинцы поздравляют друг друга с Рождеством, желают победы и показывают, как проводят время с родными.

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Не стал исключением и глава Николаевской ОВА Виталий Ким. В инстаграмме мужчина поделился редким семейным фото. Виталий вместе с супругой Юлией и сыном Русланом позировал на фоне шампанского и цветов. Юлия надела белый свитшот с патриотическими надписями, а ее любимый – стильную футболку с легендарным псом Патроном.

"С праздниками!", – лаконично подписал фотографию Виталий Ким.



Виталий Ким с женой и сыном / Фото из инстаграмма Кима

В комментариях поклонники главы Николаевской ОВА засыпают семью комплиментами и поздравлениями.

"Хорошая семья! Вы лучший! с Рождеством!"

"Маленький Ким – красавчик!"

"А сынишка – папина копия! Счастья, мира, благополучия вашей семье!"

"Какая жена у вас красивая!"

"С праздниками! Мира нам всем!"

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