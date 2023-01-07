Дмитрий уехал в США еще осенью 2021 года вместе с экс-женой Полиной Логуновой и дочерью Богданой. В начале 2022 года супруги объявили о разводе. Сейчас Полина обручена с американцем. Ступка также остается в Америке, но о личной жизни не говорит.

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Почему Дмитрия Ступку раскритиковали за видео из США

Актер не активен в соцсетях, однако на днях он распространил видео, где показал, как катался на автомобиле по ночному городу. Он ехал за рулем, рядом видны женские ноги. Фанаты допустили, что Дмитрий в США закрутил новый роман. Также Ступка показал кадры, на которых изображен мотоцикл.

Но такой ролик вызвал возмущение у подписчиков Дмитрия. Под сообщением фоловеры актера выражают недовольство, однако Ступка удаляет хейтерские комментарии.

"Уважаемый, вас смотрят украинцы. Вы сами знаете, как им сейчас тяжело. Я вас раньше уважал. Вы просто дно".

"Позор".

"Уважение к этой особе исчезло. На фоне событий в Украине вот это...".

"У нас на фронте гибнут дети, а тебе просто весело. Думала, неплохой актер, а оказалось – человек-г*мно".

"Да это он в Бахмут едет волонтером".

"Какая ты свинья".

Однако положительные комментарии, хотя их маленькое количество, Ступка оставляет.

"Дом, наслаждайся жизнью. Не обращай внимание на неадекватов".

Это уже не первый случай, когда Ступку раскритиковали за веселье. Ранее Дмитрий показывал, как отрывался на гэловинской вечеринке в Майами. Мероприятие прошло на борту катера в деловом районе Даунтаун Майами. За организацию взялось сообщество украинцев Ukrainian Miami.

Напомним, Дмитрий Ступка был женат на колористке Полине Логуновой. У пары есть общая дочь Богдана. Через несколько месяцев после развода Полина объявила о помолвке. Ее новым избранником стал американский бизнесмен, они вместе открыли салон красоты в Лос-Анджелесе. Летом в интервью 24 Каналу актер рассказывал, что его сердце свободно. Тогда у него не было сильного желания начинать новые отношения. Также известно, что война застала актера в самолете, когда он улетал в Стамбул. В Украину Дмитрий не решился поехать, поэтому потом вернулся в США.