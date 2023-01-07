В этом году Рождество совсем не такое, к которому мы привыкли. Война разлучила миллионы украинских семей. Однако украинцы не забывают традиции. Они все равно колядуют, прославляют рождение Иисуса Христа и искренне верят, что с Божьей помощью следующее Рождество обязательно будет под мирным небом.
Не упустите Джамала, Оксана Муха и Пономарев: колядки в современном исполнении, которые следует послушать в Рождество
Многие семьи отметили Рождество 25 декабря. Но миллионы украинцев присоединились к празднованию и 7 января. В подборке 24 Канала смотрите, какие слова и фото распространяют звезды в этот светлый зимний день.
Группа "Антитила"
"Поздравляем всех украинцев, которые сегодня собираются за семейным столом, следуя нашим давним традициям по случаю Рождества Христова. Спасибо всем украинцам, которые в этом году встречают на передовой и сдерживают врага на всей линии фронта. Слава ВСУ! Вспоминаем всех, кто положил свою жизнь за наш мир, спокойствие и безопасность. И загадываем, чтобы следующее Рождество мы все встретили в теплых семейных кругах и родных домах, в Украине! И так обязательно будет! И традиционно – колядуем! Это то, что идентифицирует нацию и нашу культуру, что враг у нас не отнимет".
Настя Каменских
"Утро Рождества. Поздравляю всех, кто празднует сегодня. Пусть мир воцарится в нашей Украине и в душе каждого украинца".
Alyosha
Для просмотра всех фото пролистывайте направо:
Наталка Карпа
"Украиночка маленькая,
Пышечка с вареньем,
Буду хорошо смаковать!
С Рождеством,
буду Вас приветствовать!
Христо ся рождает!"
Для просмотра всех фото пролистывайте направо:
Ирина Федишин
"Христос родился!"
Катя Осадчая
"С Рождеством всех, кто празднует сегодня. Сегодня за одним столом в Святой вечер молимся за мир, за согласие и победу. Наша семья в этом году празднует две даты и постепенно переходим на празднование 24 декабря, как и большинство украинцев. С Рождеством, родные".
Григорий и Кристина Решетники
Для просмотра всех фото пролистывайте направо:
Елена Зеленская
"С Рождеством всех, кто празднует сегодня".
Alyona Alyona
"Я знаю, что этот год изменил нас всех. У многих людей изменился состав семьи, у кого-то она стала больше, а у кого-то, к сожалению, меньше. Но я хочу пожелать всем, чтобы при любых обстоятельствах семейное тепло и уютный семейный огонь всегда был с вами и из года в год передавался от старшего поколения к младшему. Всех поздравляю с Рождеством Христовым".