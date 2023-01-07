И хоть за ее столом не было 12 блюд, но атмосфера у нее дома, похоже, была по-настоящему сказочной. Для Святого ужина Катя Осадчая с Юрием одели вышиванки, а три ее сына – старший Илья и малые Иван с Данилой – одели белые футболки.

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За ними стояла елка, над столом они повесили соломенные украшения, а на столе можно увидеть маленький дидух.

С Рождеством всех празднующих сегодня. Сегодня за одним столом в Святой ужин молимся за мир, за согласие и победу. Наша семья в этом году отмечает две даты и постепенно переходим на празднование 24 декабря, как и большинство украинцев. С Рождеством, родные,

– написала Екатерина в инстаграмме.

"Христос Родился! Вкусной всем кути!! Пусть Божье Благословение принесет нашей стране победу и спокойные, тихие семейные вечера!!" – дополнил ее Юрий Горбунов на своей странице.

Как Екатерина Осадчая и Горбунов празднуют Рождество / Фото с инстаграмма ведущей

Подписчики поздравили звездную пару и детей с Рождеством, среди них также знаменитости: Леся Никитюк, Ирина Федишин, Дзидзьо, Василиса Фролова, Ирина Монатик, Владимир Завадюк. Отметим, что большой радостью для Осадчей стал приезд на Рождество ее старшего сына Ильи, которому 20 лет. Его она родила от нардепа Олега Полищука. Несколько дней назад она также развеяла слухи, ждет ли четвертого ребенка.

Стоит добавить, что во второй раз Рождество в этом году праздновали многие украинские семьи, поскольку большинство приходов до сих пор отмечают праздник по юлианскому календарю, 7 января. Как артисты поздравляют и празднуют Рождество – читайте у нас.