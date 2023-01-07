Популярный мюзикл "Вечера на хуторе у Диканьки" вышел в 2001 году по мотивам повести Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством". Его режиссером стал украинец Семен Горов – бывший муж скандальной Снежаны Егоровой и отец телеведущей Стаси Ровинской. После начала полномасштабной войны в Украине он остался в Киеве и "защищал свой район".

Интересно Катя Осадчая показала редкое фото из рождественского застолья, где собрались все ее сыновья

Премьера фильма прошла в новогоднюю ночь 2002 года на телеканале "Интер" и с тех пор постоянно транслировалась в зимний период на телевидении. Несмотря на то, что события мюзикла развиваются в украинской деревне Диканька и российском Петербурге в канун Рождества, фильм стал одним из любимых украинцев. Правда, сейчас эта кинолента малоактуальна, ведь большинство сыгравших там героев – предатели Украины и путинисты. Среди них были Ани Лорак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Таисия Повалий.



Мюзикл "Вечера на хуторе у Диканьки" 2001 года / Скриншот с видео

Впрочем, в киноленте также приняли участие и другие украинские артисты, например Андрей Данилко и Ольга Сумская. Последняя в день Рождества опубликовала ностальгическое видео, вместе с ним спорит о кузнеце Вакуле. Кроме того, Сумская показала, что осталась за кадром и не вошла в мюзикл.

"Рождественское… Для поклонников нашего легендарного мюзикла "Вечера на хуторе возле Диканьки". Видео – "за кадром", или материал, не вошедший в фильм… Чего только стоит наша драка двух сплетниц вместе с Веркой Сердючкой! Разве я могла подумать, что именно этот небольшой эпизод и моя дура с розой, которую мне предложил сыграть Семен Горов, так запомнится зрителям! Конечно, дуэт состоялся благодаря партнерству с талантливым Андреем Данилко, который выдавал такие импровизации, что каждый раз съемочная группа была в восторге! Золотое время украинского телевидения…" – рассказала Ольга Сумская.

Кроме этого Ольга Сумская опубликовала поздравления для украинцев в день Рождества.

"С Рождеством нас, родные! Самое главное наше желание – одолеть врага, а остальное – это наживное… Сил нам и неутомимости в своем стремлении к победе! Христос ся рождает и нас защищает! Поклон каждому украинцу!" – написала актриса и добавила праздничное фото в вышиванке и кожухе.



Ольга Сумская поздравила с Рождеством / Фото с инстаграмма актрисы