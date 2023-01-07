Украинская звезда, как многие другие артисты, во второй раз празднует Рождество в этом году, ведь не все приходы перешли на григорианский календарь, то есть 25 декабря. Впрочем, искать рождественское настроение Леся поехала искать не Киев или родной Хмельницкий, а Ивано-Франковск.

Читайте также "Пусть мир воцарится в нашей Украине": как звездный бомонд поздравляет с Рождеством Христовым

Леся Никитюк в Косово

Ведущая не поделилась деталями, с кем приехала на Гуцульщину, но уже показала несколько красивых фото. На них звезда позирует в дубленке с цветастым платком, а также с "чильцем" – головным убором, изготовленным из помпонов, бисера, бусин, лент и колоритной кромки. Она напоминает форму короны и изготавливается полностью вручную, а также прекрасным дополнением к традиционной украинской вышитой одежды.

Компанию для фото Леси составили женщины в украинских нарядах.

Леся Никитюк в Косове / Фото из инстаграмма ведущей

Что касается 25 декабря, то звезда праздновала в родном Хмельницком у камина с елкой.