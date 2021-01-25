Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репьяхова призналась, что из-за отсутствия концертов они оказались в трудном материальном положении. Она призналась, что из-за финансовых проблем пришлось отложить мечту о собственном жилье.

Источник: программа "Звездный путь"

26-летняя девушка признается, что муж готов работать за значительно меньшие гонорары, чем обычно. Несмотря на то, что жена настаивает отказываться от подобных предложений и ценить свою репутацию, Виктор Павлик хватается за любую возможность заработать в карантин.

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Мы не то что в нуле, мы в очень жестком минусе. Можно посчитать, что в год карантина мы как минимум на 150 тысяч в минусе ежемесячно,

– призналась Екатерина Репьяхова.

Супругам даже пришлось отказаться от мечты о своем жилье. Сейчас они арендуют двухкомнатную квартиру в Киеве, а покупку собственной – отложили. Однако теперь беременная Екатерина Репьяхова из-за будущего пополнения в семье хочет переехать в большой дом с гардеробом и кабинетом для Павлика.

Даже несмотря на материальные проблемы музыкант помогает бывшей жене Ларисе Созаевой выплачивать кредит на квартиру в Киеве, который взял 15 лет назад, находясь с женщиной в третьем браке. Беременная жена разделяет позицию мужа относительно кредита, однако считает, что обеспечивать другие потребности бывшей возлюбленной мужчина не должен.

"Виктор не вечен. У меня в жизни все максимально обустроено так, что как я живу сегодня с Виктором, точно так же я смогу завтра жить и без Виктора", – отметила девушка. Похоже, Катя Репьяхова намекает на личный блог в инстаграме, который она активно развивает.

Добавим, что за последние несколько месяцев концертная деятельность Виктора Павлика заметно оживилась. Кроме того, поклонники уже хотят услышать певца вживую на корпоративах весной, на 8 марта и даже на День Независимости.