На днях певец Виктор Павлик улетел в Египет с беременной женой Екатериной Репяховой. Супруги остановились в 5-звездочном отеле на берегу моря. Девушка призналась, что за недельный отпуск они отдали полторы тысячи долларов.

Народный артист Украины Виктор Павлик впервые за более чем пять лет отношений отправился в Египет с 26-летней возлюбленной Екатериной Репяховой. Зимний отпуск супруги устроили во время беременности девушки, поэтому для отдыха выбрали ближайший курорт.

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В инстаграм-сторис Екатерина объяснила, что они выбирали между ОАЭ и Египтом. Однако остановились на последнем варианте, ведь для путешествия в ОАЭ необходимо сдавать три теста на коронавирус.

"Я не хотела лететь далеко. У меня в последнее время очень болит спина, если я долго сижу. 4 часа полета – максимум, что я могу выдержать. Я не хотела сдавать три теста. Так и получилось, что Египет", – поделилась молодая жена Виктора Павлика.



Жена Виктора Павлика в Египте / Фото из инстаграм-сторис

Сколько стоит отпуск Виктора Павлика с женой

Семья выбрала 5-звездочный отель, однако от номера и сервиса они не в восторге. Екатерина Репяхова рассказала, что в комплексе отдыхают преимущественно европейцы и персонал очень старается угодить гостям. Однако сам отель "очень хочет ремонта", а в номерах довольно грязно. Кроме того, супруги не удовлетворены питанием и пляжем, ведь море очень мелкое, с опасным дном, поэтому плавать, по словам блогера, невозможно.

За недельный отдых в этом отеле Виктор Павлик с женой отдали 1 500 долларов – 42 тысячи гривен. Поклонники считают, что для знаменитого артиста и блогера с почти 60-тысячной аудиторией это слишком скромный отдых. Однако Екатерина Репяхова заверила, что они никогда не конкурировали с богатыми звездами.

У нас другие приоритеты сейчас. И считаю 1 500 долларов на шесть ночей абсолютно нормальным отдыхом. Да и зачем кому-то что-то доказывать? Неужели мы когда-то претендовали на богачей?

– объяснила жена Павлика.



Виктор Павлик с женой в Египте / Фото из инстаграм-сторис

Добавим, за несколько дней до отпуска в Египте жена Виктора Павлика купила новое авто из салона, стоимостью почти 800 тысяч гривен. Девушка осуществила мечту даже несмотря на то, что еще месяц назад жаловалась на финансовые проблемы, из-за которых они с мужем не приобрели квартиру.