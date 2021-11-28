Ведущая "Танцев" Иванна Онуфрийчук надела "золотое" мини-платье из декольте: фото

В суперфинале "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук выглядела ослепительно. Ведущая "голдрума" надела "золотое" мини-платье с блестящей бахромой и длинным шлейфом.

Каждый look Иванны Онуфрийчук усердно продумывает большая команда стилистов. На паркете "Танцев со звездами" она появлялась в платьях с сверхглубокими декольте и смелыми разрезами. Однако ее образ в суперфинале проекта затмил все предыдущие.

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Иванна Онуфрийчук в "золотом" платье на "Танцах со звездами"

35-летняя телеведущая сияла в золотистом платье длины мини. Главный акцент в наряде – на пикантном декольте, тогда как блестящая бахрома из камней придала кокетливость и игривость. Стройное состояние Онуфрийчук окутывал "золотой" шлейф, идущий от плеч.

Под обольстительное платье ведущая "Танцев" подобрала лаконичные босоножки на шпильках. Из аксессуаров на нем массивные серьги-подвески и кольцо с огромным камнем. Изящные черты лица Иванны Онуфрийчук подчеркнул яркий макияж – с золотистыми тенями и раскидистыми черными стрелками.

Иванна Онуфрийчук и Юрий Горбунов в суперфинале "Танцев со звездами" / Фото из инстаграммы проекта

Образы Иванны Онуфрийчук на "Танцах со звездами"